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У Орбана заявили о готовности к его встрече с Зеленским: решение за Киевом

Пятница, 4 июня 2021, 07:46

Министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей гуйяш заявил о готовности Виктора Орбана встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал изданию Varosh, сообщает "Европейская правда".

"Украина - это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной", - заявил гуйяш.

При этом, по его словам, никаких дополнительных условий этой встречи нет.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским ", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае достижения результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов.

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Венгрия Зеленский Орбан
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