Угорщина змінила позицію і вказуватиме вакцину в ковід-сертифікатах

В уряді Угорщини змінили позицію щодо ковід-сертифікатів та вказуватимуть у них, яку саме вакцину отримала людина, як того вимагають правила ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Спершу у лютому в уряді заявили, що не вказуватимуть вакцину. Проте 3 червня Гергель Гуляш, керівник апарату Офісу прем'єр-міністра, заявив, що угорський цифровий сертифікат про щеплення все ж буде містити дані про вакцину та дати обох щеплень.

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Питання є особливо чутливим для Угорщини, яка використовує дві вакцини, що не отримали затвердження європейського регулятора ЕМА - китайську Sinopharm та російську "Спутник V", і саме завдяки ним випереджає усі країни Євросоюзу за темпами вакцинації.

Система цифрових ковід-сертифікатів у ЄС передбачає, що країни зможуть окремо приймати рішення про визнання або невизнання щеплення вакцинами, які не отримали затвердження ЕМА.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

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