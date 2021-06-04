Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Сенат Чехии готовится голосовать за отстранение Земана, правительство - против

Послы ЕС одобрили запрет для белорусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза - СМИ

Серия взрывов прогремела на складах боеприпасов в Сербии






Венгрия изменила позицию и будет указывать вакцину в ковид-сертификатах

Пятница, 4 июня 2021, 14:21

В правительстве Венгрии изменили позицию по ковид-сертификатам и будут указывать в них, какую именно вакцину получил человек, как того требуют правила ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сначала в феврале в правительстве заявили, что не будут указывать вакцину. Однако 3 июня Гергей Гуйяш, руководитель аппарата офиса премьер-министра, заявил, что венгерский цифровой сертификат о прививках все же будет содержать данные о вакцине и дате обеих прививок.

Читайте также
Кулеба уточнил, какие страны первыми могут начать признавать украинские справки о прививках

Вопрос особенно чувствителен для Венгрии, которая использует две вакцины, не получивших утверждения европейского регулятора ЕМА - китайскую Sinopharm и российский "Спутник V", и именно благодаря им опережает все страны Евросоюза по темпам вакцинации.

Система цифровых ковид-сертификатов в ЕС предусматривает, что страны смогут отдельно принимать решение о признании или непризнании прививки вакцинами, которые не получили утверждения ЕМА.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua