Венгрия изменила позицию и будет указывать вакцину в ковид-сертификатах

В правительстве Венгрии изменили позицию по ковид-сертификатам и будут указывать в них, какую именно вакцину получил человек, как того требуют правила ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сначала в феврале в правительстве заявили, что не будут указывать вакцину. Однако 3 июня Гергей Гуйяш, руководитель аппарата офиса премьер-министра, заявил, что венгерский цифровой сертификат о прививках все же будет содержать данные о вакцине и дате обеих прививок.

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Вопрос особенно чувствителен для Венгрии, которая использует две вакцины, не получивших утверждения европейского регулятора ЕМА - китайскую Sinopharm и российский "Спутник V", и именно благодаря им опережает все страны Евросоюза по темпам вакцинации.

Система цифровых ковид-сертификатов в ЕС предусматривает, что страны смогут отдельно принимать решение о признании или непризнании прививки вакцинами, которые не получили утверждения ЕМА.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.