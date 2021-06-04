ЄС представив СОТ свій план розширення глобального доступу до вакцин

Європейський Союз у п’ятницю представив Світовій організації торгівлі план, який, за його словами, більш ефективно розширить постачання вакцин проти COVID-19, ніж відмова від прав інтелектуальної власності, яку підтримали США.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Європейська комісія заявила в п'ятницю, що представила альтернативу пропозиції США. План, за її словами, може бути реалізований швидко і складається з трьох елементів.

Перше - обмеження на експорт слід звести до мінімуму. ЄС підкреслив, що експортував понад 200 мільйонів доз вакцини – рівень, якого не досягли інші країни, такі як США.

Друге - ЄС буде заохочувати виробників і розробників вакцин укладати ліцензійні та виробничі угоди з виробниками в країнах, що розвиваються, та обіцяє збільшити поставки у вразливі країни, як це зробили Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson і Moderna.

По-третє, в плані ЄС підкреслюються існуючі правила СОТ, що дозволяють країнам надавати ліцензії виробникам навіть без згоди патентовласника, хоча вони все одно будуть отримувати компенсацію. Такі ліцензії повинні допомогти забезпечити наявність вакцин за доступними цінами.

Індія, ПАР і десятки країн, що розвиваються, закликали до відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 заради розширення глобального доступу до вакцин.

У травні США несподівано підтримали відмову від патентів, однак зіткнулися з опонентами – ЄС і Швейцарією, де розташовані безліч виробників ліків.

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