ЕС представил ВТО свой план расширения глобального доступа к вакцинам

Европейский Союз в пятницу представил ВТО план, который, по его словам, более эффективно расширит поставки вакцин против COVID-19, чем отказ от прав интеллектуальной собственности, который поддержали США.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия заявила в пятницу, что представила альтернативу предложению США. План, по ее словам, может быть реализован быстро и состоит из трех элементов.

Первое - ограничение на экспорт следует свести к минимуму. ЕС подчеркнул, что экспортировал более 200 млн доз вакцины - уровень, которого не достигли другие страны, такие как США.

Второе - ЕС будет поощрять производителей и разработчиков вакцин заключать лицензионные и производственные соглашения с производителями в развивающихся странах, и обещает увеличить поставки в уязвимые страны, как это сделали Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и Moderna.

В-третьих, в плане ЕС подчеркиваются существующие правила ВТО, позволяющие странам предоставлять лицензии производителям даже без согласия патентообладателя, хотя они все равно будут получать компенсацию. Такие лицензии должны помочь обеспечить наличие вакцин по доступным ценам.

Индия, ЮАР и десятки развивающихся стран призвали к отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 ради расширения глобального доступа к вакцинам.

В мае США неожиданно поддержали отказ от патентов, однако столкнулись с оппонентами - ЕС и Швейцарией, где расположены множество производителей лекарств.