У Данії військовим заборонили носити форму поза службою без погодження

У Данії військовослужбовцям Збройних сил відтепер необхідно буде отримати попереднє погодження, якщо вони хочуть з’явитися у формі на демонстрації, політичних дебатах або інших заходах як приватна особа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Збройних сил Данії (Forsvaret).

Причиною для запровадження такого правила, серед іншого, стало те, що деякі люди з’явилися у військовій формі на демонстраціях, організованих групою Men In Black - рухом данських "коронаскептиків".

"Коли ми з’являємося у формі, ми є частиною чогось більшого. Ніколи не має бути сумніву щодо того, коли ми представляємо Збройні сили, а коли діємо як приватні особи", - пояснив командувач Флеммінг Лентфер.

Він зазначив, що вважає недоречним, коли військово службовці з’являються у формі на заходах, які не відображають позицію та цінності Збройних сил.

"Важливо розуміти, що коли ми обмежуємо використання форми Збройних сил поза службою - це про захист репутації та неупередженості Збройних сил. Це не про втручання у свободу вираження думки або свободу зібрань військовослужбовців", - додав Лентфер.

Без погодження з командуванням відтепер не буде дозволено виходити у військовій формі на будь-які акції та демонстрації, політичні дебати, та "у зв’язку з роботою для іншого роботодавця", у тому числі якщо це волонтерство.