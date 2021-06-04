В Дании военным запретили носить форму вне службы без согласования

В Дании военнослужащим Вооруженных сил отныне необходимо будет получить предварительное согласование, если они хотят появиться в форме на демонстрации, политических дебатах или других мероприятиях как частное лицо.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс служба Вооруженных сил Дании (Forsvaret).

Причиной для введения такого правила, среди прочего, стало то, что некоторые военные вышли в военной форме на демонстрации, организованных группой Men In Black - движением датских "коронаскептиков".

"Когда мы появляемся в форме, мы являемся частью чего-то большего. Никогда не должно быть сомнения по поводу того, когда мы представляем Вооруженные силы, а когда действуем как частные лица", - пояснил командующий Флемминг Лентфер.

Он отметил, что считает неуместным, когда военно служащие появляются в форме на мероприятиях, которые не отражают позицию и ценности Вооруженных сил.

"Важно понимать, что когда мы ограничиваем использование формы Вооруженных сил вне службы - это о защите репутации и беспристрастности Вооруженных сил. Это не о вмешательстве в свободу выражения мнения или свободу собраний военнослужащих", - добавил Лентфер.

Без согласования с командованием не будет разрешено выходить в военной форме на любые акции и демонстрации, политические дебаты, и "в связи с работой для другого работодателя", в том числе если это волонтерство.