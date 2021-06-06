У Польщі обірвався ліфт з українцями, які фарбували шахту: їх госпіталізували
Неділя, 6 червня 2021, 16:37
У польському місті Лодзь з 15-го поверху обірвався ліфт з двома українцями, які після аварії потрапили до лікарні.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.
Рятувальники розповіли, що двоє українців віком 41 і 42 роки працювали на даху ліфта, коли той несподівано обірвався і полетів вниз.
"Вони фарбували шахту ліфта. З незрозумілих причин пасажирська кабіна, на якій вони стояли, обвалився з 15-го поверху", — сказав представник пожежної охорони у Лодзі.
Обох чоловіків госпіталізували, один із них перебуває у важкому стані, другий має менш серйозні травми.
Поліція і прокуратура з'ясовують обставини нещасного випадку, зокрема, чи роботодавець добре подбав про безпеку.
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