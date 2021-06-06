В Польше оборвался лифт с украинцами, красившими шахту: их госпитализировали

В польском городе Лодзь с 15-го этажа оборвался лифт с двумя украинцами, которые после аварии попали в больницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Спасатели рассказали, что двое украинцев в возрасте 41 и 42 года работали на крыше лифта, когда тот неожиданно оборвался и полетел вниз.

"Они красили шахту лифта. По непонятным причинам пассажирская кабина, на которой они стояли, оборвалась с 15-го этажа", - сказал представитель пожарной охраны в Лодзи.

Оба мужчины госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, второй имеет менее серьезные травмы.

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства несчастного случая, в частности, позаботился ли работодатель о безопасности.