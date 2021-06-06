В Польше оборвался лифт с украинцами, красившими шахту: их госпитализировали
Воскресенье, 6 июня 2021, 16:37
В польском городе Лодзь с 15-го этажа оборвался лифт с двумя украинцами, которые после аварии попали в больницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Спасатели рассказали, что двое украинцев в возрасте 41 и 42 года работали на крыше лифта, когда тот неожиданно оборвался и полетел вниз.
"Они красили шахту лифта. По непонятным причинам пассажирская кабина, на которой они стояли, оборвалась с 15-го этажа", - сказал представитель пожарной охраны в Лодзи.
Оба мужчины госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, второй имеет менее серьезные травмы.
Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства несчастного случая, в частности, позаботился ли работодатель о безопасности.
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