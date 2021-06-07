Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Лукашенко оголосив державним святом день вторгнення СРСР у Польщу

В ЄС назвали головні умови перерахування 600 млн євро допомоги для України

Moderna подала свою вакцину на затвердження у ЄС для щеплення підлітків

У НАТО немає згоди про ПДЧ для України, але на саміті буде заява






Італія додатково скоротила комендантську годину, ще 4 регіони перейшли до "білої" зони

Понеділок, 7 червня 2021, 17:38

Італія з 7 червня додатково скоротила комендантську годину у "жовтій зоні" за рівнем епідемічної небезпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

У цих регіонах заборона на вихід з дому надалі діятиме з опівночі замість 23:00.

Читайте також
В Італії встановили вакцинаційний рекорд: 600 000 щеплень за день

У той же час, ще чотири регіони - Абруццо, Умбрія, Лігурія та Венето - переходять до "білої зони", де коменданстська година не діє і скасовані майже всі карантинні заборони. 

Нагадаємо, з 1 червня бари та ресторани в країні відновили обслуговування клієнтів всередині закладів.

Заступник міністра охорони здоров’я П’єрпаоло Сілері зазначив, що липень має стати переломним моментом у боротьбі з підемією, тому що тоді країна перетне позначку у 50% щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою, а до вересня-жовтня з’явиться колективний імунітет до вірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Карантин Коронавірус
powered by lun.ua