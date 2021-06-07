Італія додатково скоротила комендантську годину, ще 4 регіони перейшли до "білої" зони

Італія з 7 червня додатково скоротила комендантську годину у "жовтій зоні" за рівнем епідемічної небезпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

У цих регіонах заборона на вихід з дому надалі діятиме з опівночі замість 23:00.

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У той же час, ще чотири регіони - Абруццо, Умбрія, Лігурія та Венето - переходять до "білої зони", де коменданстська година не діє і скасовані майже всі карантинні заборони.

Нагадаємо, з 1 червня бари та ресторани в країні відновили обслуговування клієнтів всередині закладів.

Заступник міністра охорони здоров’я П’єрпаоло Сілері зазначив, що липень має стати переломним моментом у боротьбі з підемією, тому що тоді країна перетне позначку у 50% щеплених від коронавірусу принаймні першою дозою, а до вересня-жовтня з’явиться колективний імунітет до вірусу.