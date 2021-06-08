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46% німців отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, кожен п'ятий щеплений повністю

Вівторок, 8 червня 2021, 10:51

У Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 46% жителів країни.

Про це у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, пише "Європейська правда".

За його словами 46% німців, а це 38,2 мільйона. вакциновані хоча б один раз. Близько 22% (18,2 мільйона) пройшли повну імунізацію.

При цьому 80% людей старші 60 років і 40% людей у віці 18-59 років були вакциновані хоча б однією дозою.

"Якщо ми хочемо домогтися рівня вакцинації понад 75% населення, ми повинні переконати (вакцинуватися. - ЗМІ) ще як мінімум 15 мільйонів осіб",  - сказав Шпан.

Нагадаємо, з 7 червня у Німеччині всі охочі можуть подати заявку на вакцинацію, якщо їм виповнилося 12 років.

У вівторок 1 червня Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози.

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