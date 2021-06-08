46% немцев получили одну дозу вакцины от коронавируса, каждый пятый привит полностью

В Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили 46% жителей страны.

Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет "Европейская правда".

По его словам 46% немцев, а это 38,2 миллиона, вакцинированы хотя бы один раз. Около 22% (18,2 миллиона) прошли полную иммунизацию.

При этом 80% людей старше 60 лет и 40% людей в возрасте 18-59 лет были вакцинированы хотя бы одной дозой.

"Если мы хотим добиться уровня вакцинации более 75% населения, мы должны убедить вакцинироваться еще как минимум 15 млн человек", - сказал Шпан.

Напомним, с 7 июня во Германии все желающие могут подать заявку на вакцинацию, если им исполнилось 12 лет.

Во вторник 1 июня Германия впервые за полгода снизила уровень коронавирусной угрозы.