В МЗС розповіли Держдепу США про загрози від "Північного потоку-2" 

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів раднику державного секретаря США Дереку Шолле про загрози від "Північного потоку-2".

Про це йшлося у телефонній розмові 7 червня, пише "Європейська правда з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Заступник міністра привернув увагу співрозмовника до серйозних безпекових загроз для України, Європи та США з боку російського геополітичного проєкту "Північний потік-2", - заявили в МЗС.

"Проєкт є не просто поганою угодою для Європи. Це – інструмент гібридної війни Росії, яким Кремль прагне підірвати енергетичну безпеку Європи та трансатлантичну єдність демократичних країн Заходу. В наших спільних інтересах – запобігти цим планам", - наводить пресслужба слова заступника міністра.

Як повідомлялося, держсекретар США вважає завершення побудови "Північного потоку-2" доконаним фактом.

За його словами, незалежно від санкцій проти цього суб’єкта та генерального директора "нічого не змінилося б з точки зору фізичного завершення".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.