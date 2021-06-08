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В МИД рассказали Госдепу США об угрозах от "Северного потока-2"

Вторник, 8 июня 2021, 12:49

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал советнику государственного секретаря США Дереку Шолле об угрозах от "Северного потока-2".

Об этом шла речь в телефонном разговоре 7 июня, пишет "Европейская правда со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Заместитель министра привлек внимание собеседника к серьезным угрозам безопасности для Украины, Европы и США со стороны российского геополитического проекта "Северный поток-2", - заявили в МИД.

"Проект не просто является плохой сделкой для Европы. Это - инструмент гибридной войны России, которым Кремль стремится подорвать энергетическую безопасность Европы и трансатлантическое единство демократических стран Запада. В наших общих интересах - предотвратить эти планы", - приводит пресс-служба слова заместителя министра.

Как сообщалось, госсекретарь США считает завершение строительства "Северного потока-2" свершившимся фактом.

По его словам, независимо от санкций против этого субъекта и генерального директора "ничего не изменилось с точки зрения физического завершения".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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