Президентка Єврокомісії пояснила, чому ЄС проти зняття патентів на вакцини від COVID-19

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС залишається противником ідеї про зняття патентного захисту із вакцин від коронавірусу, щоб не демотивувати розробників препаратів, та бачить альтернативи вирішення проблеми з дефіцитом вакцин у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу у Європарламенті щодо підготовки до саміту "Великої сімки" та зустрічі лідерів ЄС і США.

"Ми вважаємо що інтелектуальна власність повинна бути захищена… тому що саме це дає мотивацію для інновацій та наукових досліджень. Добровільне надання ліцензії - це найкращий спосіб спростити нарощення виробництва. Проте в умовах глобальної надзвичайної ситуації, як пандемія, обов’язкове ліцензування може бути легітимним інструментом для збільшення виробництва тоді, коли з добровільною співпрацею не складається. Тому ми разом із СОТ хочемо прояснити і спростити використання обов’язкового ліцензування в умовах надзвичайної ситуації", - зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що зняття патентного захисту з вакцин саме по собі не вирішує проблему, тому що питання значно ширше, аніж сам дозвіл на виробництво.

"Виробництво вакцин потребує експертних знань, технології, досвідченого персоналу та інфраструктури. Все це не з’явиться, якщо просто зняти патентний захист. Передачу технології можливо забезпечити завдяки співпраці, і, за необхідності - шляхом обов’язкового ліцензування… Саме тому ми пропонуємо спростити обов’язкове ліцензування", - пояснила вона.

Механізм обов'язкового ліцензування передбачає, що ліцензія на виробництво може бути надана навіть без згоди патентовласника, але вони все одно будуть отримувати компенсацію.

Вона нагадала, що ЄС вже вніс відповідну ініціативу до Світової організації торгівлі. Інші її елементи передбачають збереження відкритих ланцюжків постачання і усунення обмеження експорту вакцин та компонентів, необхідних для виробництва.

Іншими механізмами, які допоможуть покращувати доступність вакцин, ЄС бачить інвестиції у платформу COVAX, на яку Євросоюз виділив вже 3 млрд євро, активніша співпраця з приватним сектором та відкритість до експорту вакцин.

"Європа вже довела, що це можливо - вакцинувати своїх громадян і дозволяти експорт… Якщо дивитися у цифрах, то з 600 млн доз вакцини, виготовлених у Європі, на цей час поїхали на експорт 300 млн доз, до понад 90 країн. І якби усі інші країни, де виробляється вакцина, наслідували наш приклад, ситуація у світі вже була б зовсім іншою", - наголосила Урсула фон дер Ляєн, натякаючи зокрема на Британію та США.

Нагадаємо, Індія, ПАР і десятки країн, що розвиваються, вже понад пів року закликають до відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 заради розширення глобального доступу до вакцин.

У травні США несподівано підтримали відмову від патентів, однак зіткнулися з опонентами – ЄС і Швейцарією, де розташовані безліч виробників ліків.

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