Президент Еврокомиссии объяснила, почему ЕС против снятия патентов на вакцины от COVID-19

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС остается противником идеи о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса, чтобы не демотивировать разработчиков препаратов, и видит альтернативы решения проблемы с дефицитом вакцин в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления в Европарламенте по подготовке к саммиту "семерки" и встречи лидеров ЕС и США.

"Мы считаем, что интеллектуальная собственность должна быть защищена... потому что именно это дает мотивацию для инноваций и научных исследований. Добровольное предоставление лицензии - это лучший способ упростить наращивания производства. Однако в условиях глобальной чрезвычайной ситуации, такой как пандемия, обязательное лицензирование может быть легитимным инструментом для увеличения производства тогда, когда с добровольным сотрудничеством не складывается. Поэтому мы вместе с ВТО хотим прояснить и упростить использование обязательного лицензирования в условиях чрезвычайной ситуации", - отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что снятие патентной защиты с вакцин само по себе не решает проблему, так как вопрос значительно шире, чем само разрешение на производство.

"Производство вакцин требует экспертных знаний, технологии, опытного персонала и инфраструктуры. Все это не появится, если просто снять патентную защиту. Передачу технологии возможно обеспечить благодаря сотрудничеству и, при необходимости, путем обязательного лицензирования... Именно поэтому мы предлагаем упростить обязательное лицензирование", - пояснила она.

Механизм обязательного лицензирования предусматривает, что лицензия на производство может быть предоставлена ​​даже без согласия патентообладателя, но они все равно будут получать компенсацию.

Она напомнила, что ЕС уже внес соответствующую инициативу во Всемирную торговую организацию. Другие ее элементы предусматривают сохранение открытых цепочек поставок и устранения ограничения экспорта вакцин и компонентов, необходимых для производства.

Другими механизмами, которые помогут улучшить доступность вакцин, ЕС видит инвестиции в платформу COVAX, на которую Евросоюз выделил уже 3 млрд евро, активное сотрудничество с частным сектором и открытость к экспорту вакцин.

"Европа уже доказала, что это возможно - вакцинировать своих граждан и позволять экспорт... Если смотреть в цифрах, то из 600 млн доз вакцины, изготовленных в Европе, в настоящее время отправились на экспорт 300 млн доз, в более 90 стран. И если бы все другие страны, где производится вакцина, последовали нашему примеру, ситуация в мире уже была бы совсем другой", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, намекая, в частности, на Великобританию и США.

Напомним, Индия, ЮАР и десятки развивающихся стран, уже более полугода призывают к отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 ради расширения глобального доступа к вакцинам.

В мае США неожиданно поддержали отказ от патентов, однако столкнулись с оппонентами - ЕС и Швейцарией, где расположены множество производителей лекарств.

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