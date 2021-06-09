У Литві не виключили, що червень стане останнім місяцем карантину

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс не виключає, що червень - останній місяць карантину в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Влітку, звичайно ж, не буде ніяких обмежень для бізнесу. Як згадувала прем'єр-міністр Литви, якщо все буде проходити так, як зараз, сподіваємося, що червень буде останнім місяцем, коли ми будемо користуватися цим словом "карантин". Однак надзвичайна ситуація залишається чинною, що значить, якісь правила будуть, але це вже не будуть обмеження", - сказав міністр.

Міністр також не виключив, що найближчої зими вдасться уникнути закриття бізнесу.

"Але природа любить цикли. Вчені знають, що і віруси живуть циклами, не треба бути наївними, осінь і зима можуть піднести нам нові сюрпризи. Треба до них підготуватися" - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що у травні в Литві від коронавірусу були щеплені 60 дипломатів країн Євросоюзу, які працюють в Білорусі.