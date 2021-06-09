В Литве не исключают, что июнь станет последним месяцем карантина

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис не исключает, что июнь - последний месяц карантина в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Летом, конечно же, не будет никаких ограничений для бизнеса. Как упоминала премьер-министр Литвы, если все будет проходить так, как сейчас, надеемся, что июнь будет последним месяцем, когда мы будем пользоваться этим словом "карантин". Однако чрезвычайная ситуация остается в силе, значит, какие-то правила будут, но это уже не будут ограничения", - сказал министр.

Министр также не исключил, что ближайшей зимой удастся избежать закрытия бизнеса.

"Но природа любит циклы. Ученые знают, что и вирусы живут по циклам, не надо быть наивными, осень и зима могут преподнести нам новые сюрпризы. Надо к ним подготовиться" - заметил он.

Напомним, в мае в Литве от коронавируса были привиты 60 дипломатов стран Евросоюза, работающих в Беларуси.