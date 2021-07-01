У Швеції лідер найбільшої опозиційної сили відмовився від формування уряду

Шведський правий кандидат в прем'єр-міністри Ульф Крістерссон заявив, що відмовляється від спроби сформувати уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Парламентських умов для формування нового правоцентристського уряду не існує", - заявив Крістерссон.

Він зробив заяву всього через два дні після того, як спікер парламенту уповноважив його вести переговори про формування нового Кабінету міністрів.

З огляду на склад нинішнього парламенту, багато хто очікував, що Крістерссон буде боротися за отримання достатньої підтримки після того, як депутати оголосили вотум недовіри лівоцентристському уряду Стефана Левена.

Крістерссон пообіцяв депутатам в середу щедрий пакет реформ, спрямованих на розвиток сільських районів, але його пропозицію було швидко відхилено центристською партією, яка грала ключову роль в його планах сформувати уряд.

Як і очікували, спікер передав наступну спробу формування уряду Левену, підтримка якого більш сильна і потенційно достатня для затвердження його уряду парламентом, хоча і недостатня для забезпечення прийняття його бюджетних законопроєктів.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції проголосував за вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили.

З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.