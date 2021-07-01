В Швеции лидер крупнейшей оппозиционной силы отказался от формирования правительства

Шведский правый кандидат в премьер-министры Ульф Кристерссон заявил, что отказывается от попытки сформировать правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Парламентских условий для формирования нового правоцентристского правительства не существует", - заявил Кристерссон.

Он сделал заявление всего через два дня после того, как спикер парламента уполномочил его вести переговоры о формировании нового Кабинета министров.

Учитывая состав нынешнего парламента, многие ожидали, что Кристерссон будет бороться за получение достаточной поддержки после того, как депутаты объявили вотум недоверия левоцентристскому правительству Стефан Левена.

Кристерссон пообещал депутатам в среду щедрый пакет реформ, направленных на развитие сельских районов, но его предложение было быстро отклонено центристской партией, которая играла ключевую роль в его планах сформировать правительство.

Как и ожидалось, после этого спикер передал попытку формирования правительства Левену, поддержка которого более сильная и потенциально достаточна для утверждения его правительства парламентом, хотя и недостаточна для обеспечения принятия его бюджетных законопроектов.

Напомним, 21 июня парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы.

Синициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Главным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.