У Єврокомісії пояснили, чи можуть негромадяни ЄС отримати європейський COVID-сертифікат 

Громадяни третіх країн, які не входять до ЄС та Шенгенської зони, потенційно можуть отримати європейський цифровий COVID-сертифікат у два способи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Крістіан Віган у відповідь на запитання ЗМІ.

"Для громадян з третіх країн є дві опції. На даний момент відкрита тільки одна: можливо просити національні органи країни-члена, куди прямує людина, видати для неї такий сертифікат - якщо буде надано надійні докази вакцинації... Другий варіант - це рішення про відповідність, що передбачено постановою. Перед винесенням рішення про відповідність Єврокомісія повинна буде визначити, чи сертифікати, які видаються певною третьою країною, є взаємосумісними, чи можна їм довіряти, чи відповідають вони критеріям автентичності, дійсності і надійності", - пояснив Віган.

Він додав, що сертифікат не буде передумовою для права на в’їзд до ЄС.

Нагадаємо, з 1 липня у Євросоюзі запрацювала система уніфікованого цифрового COVID-сертифікату, який має спростити мандрівки Європою. Сертифікат містить інформацію про щеплення, або наявність імунітету внаслідок перенесеної хвороби, або негативний тест на коронавірус. До власників такого документа країни-члени не повинні висувати додаткових вимог для перетину кордону.

Система розроблена також для застосування до країн, що є членами Шенгенської зони, але не є членами ЄС - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Система мала бути готова до 1 липня, але деякі країни запустили сертифікати раніше.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з певного регіону, якщо там почнеться сплеск захворюваності.

Крім того, Єврокомісія створила рекомендацію-список "третіх країн", які можна вважати безпечними і для громадян яких вже дозволений в’їзд. Список оновлюється кожні 2 тижні. За інформацією ЗМІ, після останнього оновлення у нього додадуть 11 або 12 нових країн, у тому числі Молдову, Вірменію та Азербайджан - але не Україну.

В МЗС України зазначили, що сподіваються на включення України до списку після наступного оновлення. Втім, це не означатиме автоматичного відкриття кордонів для українських туристів - остаточне рішення індивідуально прийматимуть країни-члени.