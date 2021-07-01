В Еврокомиссии объяснили, могут ли неграждане ЕС получить европейский COVID-сертификат

Граждане третьих стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, могут получить европейский цифровой COVID-сертификат двумя способами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виган в ответ на вопрос СМИ.

"Для граждан из третьих стран есть две опции. На данный момент открыта только одна: возможно просить национальные органы страны-члена, куда направляется человек, выдать такой сертификат - если будут представлены надежные доказательства вакцинации... Второй вариант - это решение о соответствии, предусмотренное постановлением. Перед вынесением решения о соответствии Еврокомиссия должна будет определить, являются ли сертификаты, выдаваемые определенной третьей страной, взаимосовместимыми, можно ли им доверять, соответствуют ли они критериям подлинности, действительности и надежности", - пояснил Виган.

Он добавил, что сертификат не является условием для права на въезд в ЕС.

Напомним, с 1 июля в Евросоюзе заработала система унифицированного цифрового COVID-сертификата, который должен упростить путешествия по Европе. Сертификат содержит информацию о прививках, или наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни, либо отрицательный тест на коронавирус. К владельцам такого документа страны-члены не должны выдвигать дополнительные требования для пересечения границы.

Система разработана также для применения в странах, которые являются членами Шенгенской зоны, но не членами ЕС - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Система должна быть готова к 1 июля, но некоторые страны запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из определенного региона, если там начнется всплеск заболеваемости.

Кроме того, Еврокомиссия создала рекомендацию по "третьим странам", которые можно считать безопасными и для граждан которых уже разрешен въезд. Список обновляется каждые две недели. По информации СМИ, после последнего обновления в него добавят 11 или 12 новых стран, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан - но не Украину.

В МИД Украины отметили, что надеются на включение Украины в список после следующего обновления. Впрочем, это не означает автоматического открытия границ для украинских туристов - окончательное решение будут индивидуально принимать страны-члены.