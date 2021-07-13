Франция с августа сделает "паспорта здоровья" обязательными в ряде сфер жизни

Во Франции с августа "паспорт здоровья" станет необходимым требованием для доступа к ряду услуг и заведений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем обращении 12 июля, рассказывая о планах реагирования на новую волну эпидемии.

Документ, удостоверяющий полную вакцинацию от коронавируса, от завершения которой прошло более 15 дней, или отрицательный ПЦР или антиген-тест уже с 21 июля будет необходим для посещения развлекательных и культурных мероприятий с участием более 50 человек.

С августа аналогичное требование распространится на пассажиров поездов и авиарейсов, а также посещение баров и ресторанов, домов престарелых и подобных заведений.

"Паспорт здоровья" уже используется, но до сих пор требовался только на больших массовых мероприятиях.

Макрон отметил, что в дальнейшем ограничительные меры уже не будут такими как раньше и будут касаться прежде всего невакцинированных людей, а не всех без исключения.

Также с октября постепенно прекратят практику бесплатных ПЦР-тестов без направления врача, то есть тех, что делаются "для самоуспокоения" и для допуска на крупные мероприятия - чтобы побудить людей вместо этого вакцинироваться.

Президент добавил, что "жить с вирусом" придется, вероятно, не только до конца 2021 года, но и значительную часть 2022 года.

После этих объявлений стремительно возросло количество желающих вакцинироваться.