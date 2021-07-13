Чехія бойкотує конференцію ООН проти расизму

Чехія не братиме участі в конференції ООН проти расизму, яка відбудеться у вересні в Нью-Йорку.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я прийняв це рішення через історичні побоювання з приводу антисемітизму і неправильного використання платформи для нападів на Ізраїль", - заявив Кулганек, додавши, що країна продовжить боротьбу проти расизму і дискримінації.

Кулганек оголосив про своє рішення в понеділок у Брюсселі, де він зустрівся зі своїми колегами з ЄС і міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом. За словами Кулганека, більша частина країн ЄС підтримала ідею розширення співпраці з Ізраїлем.

Чеський міністр також закликав відновити Раду асоціації ЄС-Ізраїль, яка не проводила офіційних засідань з 2012 року.

"Ми повинні активувати раду, тому що це спосіб поліпшити відносини у сфері торгівлі, інвестицій і досліджень, зокрема, що має величезний потенціал для співпраці ЄС і Ізраїлю", - сказав Кулганек.

Так звана Дурбанська конференція відзначить 20-ту річницю Всесвітньої конференції проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості і прийняття Дурбанської декларації і Програми дій.

За даними ЗМІ, Австрія і Нідерланди також вирішили бойкотувати захід.