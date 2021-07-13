Чехия бойкотирует конференцию ООН против расизма

Чехия не примет участие в конференции ООН против расизма, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я принял это решение из-за исторических опасений по поводу антисемитизма и неправильного использования платформы для нападений на Израиль", - заявил Кулханек, добавив, что страна продолжит борьбу против расизма и дискриминации.

Кулханек объявил о своем решении в понедельник в Брюсселе, где он встретился со своими коллегами из ЕС и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. По словам Кулханека, большая часть стран ЕС поддержала идею расширения сотрудничества с Израилем.

Чешский министр также призвал воссоздать Совет ассоциации ЕС-Израиль, который не проводил официальных заседаний с 2012 года.

"Мы должны активировать совет, потому что это способ улучшить отношения в сфере торговли, инвестиций и исследований, в частности, что имеет огромный потенциал для сотрудничества ЕС и Израиля", - сказал Кулханек.

Так называемая Дурбанская конференция отметит 20-ю годовщину Всемирной конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и принятия Дурбанской декларации и Программы действий.

По данным СМИ, Австрия и Нидерланды также решили бойкотировать мероприятие.