Посольства 24 стран Евросоюза напомнили Грузии об ассоциации с ЕС

Посольства 24 стран-членов ЕС в Грузии и представительство ЕС обратились к властям страны с открытым письмом в связи со срывом ЛГБТ-прайда 5 июля и последующими событиями.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовали на официальной странице представительства ЕС в Грузии. Формально оно адресовано министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, а также премьеру Ираклию Гарибашвили, министру юстиции и министру иностранных дел.

Послы отмечают, что последние события "бросили тень" на отношения ЕС и Грузии и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.

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Они отмечают, что участники ЛГБТ-прайда в Тбилиси не смогли реализовать свое конституционное право на мирное собрание и выражение мнения из-за непосредственной угрозы для своей безопасности, а ряд активистов и журналистов подверглись нападениям со стороны оппонентов прайда.

"Насилие неприемлемо и не может быть оправданным. Мы расстроены в связи с трагической смертью оператора Лексо Лашкаравы и ждем результатов расследования причины его смерти. Выражаем сожаление в связи с тем, что власть публично не призывала к защите тех, кто мирно проводит мероприятия прайда, не приняла другие меры для предотвращения или сдерживания языка ненависти и, наконец, не предоставила достаточной защиты, когда против активистов и журналистов началось насилие", - пишут послы.

Они отмечают, что ЕС и Грузия разделяют обязательства в отношении уважения прав человека, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том числе права на мирное собрание и свободу СМИ.

"Эти общие ценности закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией и Европейской конвенции о правах человека. Они объединяют нас и мы гордимся ими, но также они обязывают нас становиться на их защиту и защищать наименее защищенных в наших обществах. Усиление риторики против этих ценностей представляет риск и для нацбезопасности, увеличивая уязвимость демократии в Грузии", - отмечают послы.

Они также выразили обеспокоенность двумя инцидентами сожжения флага ЕС, что выглядело как прямое покушение на демократические и проевропейские стремления Грузии.

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Дипломаты отмечают, что все насильственные и незаконные действия должны быть расследованы и виновные должны привлечены к ответственности, а также призывают принять превентивные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

"Одновременно с этим мы призываем все стороны действовать ответственно и воздержаться от действий, которые могут еще больше обострить ситуацию", - добавляют послы.

Под письмом подписались: представительство ЕС в Грузии, посольства Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля, и не исключил санкций в случае нарушения прав человека в Грузии.

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