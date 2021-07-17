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На грецькому курортному острові Міконос заборонили музику в ресторанах і барах

Субота, 17 липня 2021, 14:57

Греція заборонила музику в ресторанах і барах і обмежила пересування на популярному курортному острові Міконос в суботу після зростання числа нових коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міконос, відомий як острів вечірок, є одним з найбільш популярних напрямків Греції, який щоліта привертає більше мільйона відвідувачів, в тому числі голлівудських зірок, моделей і всесвітньо відомих спортсменів.

Після "тривожного" місцевого спалаху заражень Міністерство цивільного захисту заявило, що забороняє музику на острові цілодобово і дозволяє пересування з 1 до 6 ранку тільки тим, хто збирається на роботу і з роботи, або за станом здоров'я. Обмеження діятимуть до 26 липня.

В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змушує уряд зобов'язати вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків престарілих і ввести нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволити тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани і клуби.

Уряд Греції наступного тижня представить рішення, яке регулює обов'язкову вакцинацію державних службовців.

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