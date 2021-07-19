Франція три дні поспіль фіксує понад 10 тисяч нових заражень

Франція повідомила про понад 12 500 нових випадків зараження коронавірусом в неділю – третій день поспіль кількість нових інфекцій в країні перевищує 10 000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швидке поширення більш заразного дельта-варіанту COVID-19 призвело до стрибка нових інфекцій.

Однак міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 532 нових випадки захворювання, зареєстрованих в неділю, включають дані, які не були опубліковані напередодні.

"Щоденна цифра, опублікована сьогодні (+12 532), не повинна інтерпретуватися як виняткове зростання числа щоденних випадків, попри сильну динаміку розвитку кількості випадків", - йдеться в повідомленні, опублікованому на веб-сайті міністерства.

Міністерство повідомило про 10 949 випадків в суботу і 10 908 в п'ятницю.

Франція також повідомила про 891 людину з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії в неділю – всього на один більше, ніж попереднього дня. Загальне число смертей в лікарнях зросло на 5 за добу і становить 111 472.

Раніше МОЗ Франції заявив, що більшість останніх випадків зараження коронавірусом в країні зафіксовані серед людей, які не були щеплені.

Нагадаємо, у Франції триває дискусія довкола рішення зробити "паспорт здоров’я" - що засвідчує негативний тест або щеплення - обов’язковим для низки сфер життя, зокрема відвідання розважальних заходів, а згодом і для пасажирів потягів, авіарейсів і відвідання ресторанів.