Франция три дня подряд фиксирует более 10 000 новых заражений

Франция сообщила о более 12 500 новых случаях заражения коронавирусом в воскресенье - третий день подряд количество новых инфекций в стране превышает 10 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Быстрое распространение более заразного дельта-варианта COVID-19 привело к скачку новых инфекций.

Однако министерство здравоохранения заявило, что 12 532 новых случая заболевания, зарегистрированных в воскресенье, включают данные, которые не были опубликованы накануне.

"Ежедневная цифра, опубликованная сегодня (+12 532), не должна интерпретироваться как исключительный рост числа ежедневных случаев, несмотря на сильную динамику развития количества случаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Министерство сообщило о 10 949 случаях в субботу и 10 908 в пятницу.

Франция также сообщила о 891 человеке с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии в воскресенье - всего на один больше, чем в предыдущий день. Общее число смертей в больницах возросло на 5 за сутки и составляет 111 472.

Ранее Минздрав Франции заявил, что большинство последних случаев заражения коронавирусом в стране зафиксированы среди людей, которые не были привиты.

Напомним, во Франции продолжается дискуссия вокруг решения сделать "паспорт здоровья" – который подтверждает отрицательный тест или прививку - обязательным для ряда сфер жизни, в частности посещение развлекательных мероприятий, а впоследствии и для пассажиров поездов, авиарейсов и посещения ресторанов.