МОЗ Франції заявляє, що 96% заражень коронавірусом припадає на невакцинованих

Міністр охорони здоров’я Франції заявив, що більшість останніх випадків зараження коронавірусом в країні зафіксовані серед людей, які не були щеплені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"На основі даних минулого тижня можна стверджувати, що 96% французів, які заразилися коронавірусом і в яких розвинулись симптоми, не були вакциновані (...) Коли ви щеплені, то ризик заразитися щонайменш в чотири рази менший", - сказав він, закликаючи людей вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, у Франції триває дискусія довкола рішення зробити "паспорт здоров’я" - що засвідчує негативний тест або щеплення - обов’язковим для низки сфер життя, зокрема відвідання розважальних заходів, а згодом і для пасажирів потягів, авіарейсів і відвідання ресторанів.

Після цих оголошень стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися. Водночас, у низці міст пройшли протести, а асоціації кінотеатрів і ресторанів вимагають відтермінувати такі правила.

Рішення ухвалили у зв’язку з все більшим поширенням в країні штаму "Дельта", який складає вже понад 50% заражень і призвів до погіршення епідемічної ситуації.

Згідно з моделюванням фахівців Інституту Пастера, якщо уряд не вживатиме ніяких заходів для боротьби з епідемією, щоденний приріст заражень на початок серпня може досягнути 35 тисяч випадків.