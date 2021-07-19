Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Латвія та Естонія відкрилися для туристів з України

На посаду генсека НАТО можуть претендувати три жінки, включно з Грибаускайте - ЗМІ

Кількість жертв масштабної повені на заході Німеччини перевищила 160

Перед візитом Зеленського в Грузії звільнили двох ув’язнених українських яхтсменів






Норвегія заявила про причетність хакерів з Китаю до кібератаки на парламент

Понеділок, 19 липня 2021, 17:27

У Норвегії повідомили, що кібератака на парламент 10 березня 2021 року була здійснена з Китаю. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це серйозний інцидент, що зачепив нашу найважливішу демократичну інституцію… Влада Китаю має вжити заходів для запобігання таким атакам", - заявила міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде. 

Розслідування розвідки продемонструвало, що атака була здійснена з території Китаю завдяки вразливості у програмному забезпеченні Microsoft (MSFT.O). Міністерка зазначила, що у ЄС та в компанії Microsoft підтвердили цей висновок.

Глава МЗС Норвегії зазначила, що у зв’язку з цим до відомства викликали посла Китаю для обговорення інциденту. 

У середині жовтня 2020 року Сорейде заявила, що за серпневою хакерською атакою на норвезький парламент стоїть Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Китай кібербезпека
powered by lun.ua