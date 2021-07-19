Норвегия заявила о причастности хакеров из Китая к кибератакам на парламент

В Норвегии сообщили, что кибератака на парламент 10 марта 2021 года была осуществлена ​​из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это серьезный инцидент, затронувший наш важнейший демократический институт... Власти Китая должны принять меры для предотвращения таких атак", - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

Расследование разведки продемонстрировало, что атака была осуществлена ​​с территории Китая благодаря уязвимости в программном обеспечении Microsoft (MSFT.O). Министр отметила, что в ЕС и в компании Microsoft подтвердили этот вывод.

Глава МИД Норвегии отметила, что в связи с этим в ведомство был вызван посол Китая для обсуждения инцидента.

В середине октября 2020 года Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.