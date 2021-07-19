Уряд Німеччини відкинув критику щодо невчасного інформування про повені

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер відкинув критику з приводу того, що уряд не зміг вчасно попередити людей про повені минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Було б абсолютно немислимо керувати такою катастрофою централізовано звідкись. Потрібно діяти на місцях ", - заявив Зеегофер журналістам в понеділок.

Майкл Тойрер, високопоставлений член опозиційної партії "Вільні демократи", заявив, що велика кількість загиблих свідчить про "системний збій", оскільки населення не було достатньо попереджено.

Глава опозиційної партії "Ліві" Сюзанна Генніг-Веллсоу закликала Зеегофера піти у відставку.

У відповідь міністр сказав, що німецька метеослужба видає попередження 16 федеральним землям Німеччини, а звідти - в райони і громади, які вирішують на місцевому рівні, як реагувати.

"Це не Берлін оголошує надзвичайний стан, це робиться на місці", - сказав він, додавши, що канали зв'язку, за які відповідав федеральний уряд, працювали.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок великої повені на заході Німеччини сягнула щонайменше 163.

Проливні дощі пройшли на заході Європи, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, минулого тижня.

Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до Австрії, звідти даних про жертв не надходило.