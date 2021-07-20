В результате наводнений в Германии 170 человек считаются пропавшими без вести

Около 170 человек считаются пропавшими без вести в регионах на западе Германии, пострадавших от наводнений.

Об этом сообщила в понедельник, 19 июля, полиция города Кобленц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По меньшей мере 160 человек погибли в результате стихийного бедствия. В полиции отметили, что число жертв может возрасти, так как спасателям на пятый день после наводнений удалось добраться не во все пострадавшие места.

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Полиция, пожарные и спасатели планируют дополнительно обследовать пострадавшие регионы.

Тела жертв сначала идентифицируют, а затем сообщают родственникам.

Убытки от стихийного бедствия обойдутся страховым компаниям на сумму от двух до трех миллиардов долларов.

Только немецкому страховому концерну Allianz придется выплатить по страховым договорам от 200 до 300 млн долларов, подсчитали специалисты инвестиционного банка Berenberg.

Около 45% зданий в Германии застрахованы от последствий наводнений и паводков.

Напомним, ливни на западе Европы привели к наводнениям не только в Германии, но и в соседней Бельгии и Нидерландах. Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнения добрались до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.