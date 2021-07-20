Партія влади Польщі близька до виходу з консервативної групи у Європарламенті – ЗМІ

Польська партія "Право і справедливість" (PiS) близька до виходу з Європейської консервативної партії (ECR) у Європейському парламенті.

Про це виданню Euractiv стало відомо від джерела в ECR, пише "Європейська правда".

За словами джерела, причина наміру поляків залишити групу полялагає в тому, що ECR перейшла під управління італійської делегації, і поляки не згодні з керівництвом глави ECR Джорджії Мелоні, яка представляє "Брати Італії".

У червні після 10 років роботи віцепрезидентом ECR польська євродепутат Анна Фотига подала у відставку, пославшись на стан здоров'я. У правлінні партії залишилися два члени – Мелоні і віцепрезидент від іспанської крайньої правої партії VOХ Хорхе Буксаде. Заміну Фотизі поки що не знайшли.

"Не може бути, щоб керівник PiS Ярослав Качинський не знав про її (Фотиги – Ред.) відставку, і, перш за все, підозріло, що він навіть не намагався її замінити", - сказало джерело.

"Це явна ознака того, що PiS втратила інтерес до ECR після виходу британських консерваторів і президентства Мелоні", - додало джерело.

Партія ECR отримує приблизно 4 мільйони євро на рік з бюджету ЄС, оскільки вона представлена ​​через свою групу в Європейському парламенті. В цей час до групи належать 27 польських депутатів.

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За даними видання, наявність всього двох членів у правлінні не порушує правил фінансування Європарламенту. Однак бельгійське законодавство передбачає, що правління таких організацій має складатися як мінімум з трьох членів.

За словами джерела, мета Мелоні - зберегти єдність партії, щоб мати важелі впливу на нещодавно сформований Рух нових правих, до якого також приєднався її суперник у домашній політиці Маттео Сальвіні, лідер італійської "Ліги".

"Сальвіні ніколи не дозволить їй приєднатися до Руху нових правих, і вона робить все, щоб ECR залишалася єдиною в якості дипломатичного важеля", - заявило джерело, додавши, що потенційний вихід польських депутатів може завдати серйозного удару.

На початку липня 16 ультраправих і консервативних політичних сил Європи представили спільну декларацію, яка має стати першим кроком до формування великого націоналістичного альянсу у Європарламенті.

Серед підписантів - лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні, прем'єр-міністр Угорщини та глава партії "Фідес" Віктор Орбан, лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, лідер Vox в Іспанії Сантьяго Абаскаль та голова "Братів Італії" Джорджія Мелоні.