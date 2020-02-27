Рада Європи б'є тривогу через посилення ультранаціоналізму і ксенофобії в Європі

У Європі зростає вплив ультранаціоналістичної та ксенофобської політики, мова ненависті задає тон у соцмережах, панують бурхливий антисемітизм, антимусульманська ненависть, а неурядові організації, що працюють з вразливими групами, опиняються у дедалі більш ворожому середовищі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті за 2019 рік Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН), заснованої Радою Європи.

"Європа стикається з приголомшливою реальністю: антисемітські, антимусульманські та інші расистські злочини на ґрунті ненависті зростають з тривожною швидкістю, останнім прикладом є екстремістська стрілянина в Ганау, Німеччина, в якій загинули дев'ятеро людей і кілька поранено. Такі загрозливі вчинки часто спричиняються токсичними словами та теоріями змови, що поширюються в соціальних мережах та інтернеті", - сказала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич.

"Ми повинні припинити поширення токсичної риторики з боку расистських екстремістів, що вражає саме серце нашої демократії", - додала вона.

Цілями тривалих упереджень, дискримінації, ксенофобської риторики та насильства, зазначається у звіті ЄКРН, є мусульмани, євреї, роми та темношкірі, сказано в звіті.

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Хоча багато країн вживають заходів для забезпечення прав ЛГБТІ, деякі рухаються у зворотному напрямку, при цьому представники ЛГБТІ продовжують стикатися з переслідуваннями, погрозами та насильством, йдеться в доповіді.

Наростаюче почуття незахищеності серед європейців продовжує підживлювати антиімміграційні настрої. Ці настрої широко використовуються ксенофобськими націоналістами, зазначає орган Ради Європи, і для врегулювання цього питання необхідний активніший підхід та підтримка інклюзивної освіти.

Ситуацію погіршило те, що тим, хто відстоює інтереси вразливих груп, національним органам з питань рівності, досі не вистачає фінансових ресурсів та персоналу, а також повноважень щодо надання підтримки жертвам та захисту їх у судах.

Виникають нові виклики, пов'язані з впливом штучного інтелекту (AI) на дискримінацію в суспільстві, зазначається у звіті.

"Очевидно, що випадки навмисної дискримінації через AI рідкісні. Однак приклади ненавмисної та / або непрямої дискримінації багаторазово збільшуються, як правило, через упередженість розробників самих систем; недостатню прозорість процесів AI; необ'єктивні та обмежені дані про його навчання, а також відсутність механізмів виявлення та запобігання дискримінації", - сказано в документі.