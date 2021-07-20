Партия власти Польши близка к выходу из консервативной группы в Европарламенте - СМИ

Польская партия "Право и справедливость" (ПіС) близка к выходу из Европейской консервативной партии (ECR) в Европейском парламенте.

Об этом изданию Euractiv стало известно от источника в ECR, пишет "Европейская правда".

По словам источника, причина намерения поляков покинуть группу состоит в том, что ECR перешла под управление итальянской делегации, и поляки не согласны с руководством главы ECR Джорджии Мелони, которая представляет "Братья Италии".

В июне после 10 лет работы вице-президентом ECR польский евродепутат Фотыга подала в отставку, сославшись на состояние здоровья. В правлении партии остались два члена – Джорджия Мелони и вице-президент от испанской крайней правой партии VOХ Хорхе Буксаде. Замену Фотыге пока не нашли.

"Не может быть, чтобы руководитель ПіС Ярослав Качиньский не знал о ее (Фотыги. - Ред.) отставке, и, прежде всего, подозрительно, что он даже не пытался ее заменить", - сказал источник.

"Это явный признак того, что ПіС потеряла интерес к ECR после выхода британских консерваторов и президентства Мелони", - добавил источник.

Партия ECR получает примерно 4 миллиона евро в год из бюджета ЕС, поскольку она представлена ​​через свою группу в Европейском парламенте. В это время к группе принадлежат 27 польских депутатов.

По данным издания, наличие всего двух членов в правлении не затрагивает правил финансирования Европарламента. Однако бельгийское законодательство предусматривает, что правление таких организаций должен состоять как минимум из трех членов.

По словам источника, цель Мелони - сохранить единство партии, чтобы иметь рычаги влияния на недавно сформированное Движение новых правых, к которому также присоединился ее соперник в домашней политике Маттео Сальвини, лидер итальянской "Лиги".

"Сальвини никогда не позволит ей присоединиться к Движению новых правых, и она делает все, чтобы ECR оставалась единой в качестве дипломатического рычага", - заявил источник, добавив, что потенциальный выход польских депутатов может нанести серьезный удар.

В начале 16 июля ультраправых и консервативных политических сил Европы представили совместную декларацию, которая должна стать первым шагом к формированию крупного националистического альянса в Европарламенте.

Среди подписантов - лидер итальянской "Лиги" Сальвини, премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава "Братьев Италии" Джорджия Мелони.