Во Франции - самый большой за несколько месяцев скачок заражений

Во Франции за прошедшие сутки зарегистрировали около 18 000 новых заражений коронавирусом - почти втрое больше, чем в прошлый вторник, и максимум с середины мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Всего неделю назад во вторник новых случаев было меньше 7000. В Минздраве связывают этот скачок с распространением штамма "Дельта".

"Это означает, что у нас за неделю заболеваемость выросла на 150%. Такого мы не видели ни с оригинальным штаммом, ни с "британским", - заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Министр предположил, что вскоре начнут расти и показатели госпитализации. Он добавил, что единственным способом борьбы с эпидемией остается вакцинация и призвал вакцинироваться тех, кто сомневается.

"Мы готовимся внедрить "паспорт здоровья" потому, что у нас просто нет времени и нет выбора", - заявил Веран.

Напомним, накануне представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что уже есть основания говорить о четвертой волне эпидемии.

С 21 июля "паспорта здоровья"станут во Франции обязательным документом для доступа к развлекательным мероприятиям, а с августа - также для посещения ресторанов и путешествий поездом на дальние дистанции и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".