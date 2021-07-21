В Германии количество привитых одной дозой вакцины перевалило за 50 млн
В Германии число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 50 млн.
Об этом в среду сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет "Европейская правда".
По его словам, более 50 млн (60,2%) граждан вакцинированы хотя бы один раз. 39,3 млн (47,3%) полностью защищены от коронавируса.
Шпан подчеркнул, что ни в одной другой стране Европы не вакцинировано больше людей, чем в Германии. Но, по его словам, против штамма "дельта" этого недостаточно.
Министр призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку.
Напомним, ранее в Германии заявили, что не планируют делать прививки от коронавируса обязательными для медиков и персонала домов престарелых.
С 18 июля Германия открыла границу для всех украинцев.
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