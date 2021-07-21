Глава МЗС Люксембурга: треба провести референдум щодо того, чи терпіти Орбана в ЄС

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що в Євросоюзі необхідно провести референдум щодо подальшого членства Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі німецькому виданню Der Spiegel.

"Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде - рішуче ні", - сказав Ассельборн.

"Тоді нескінченні дебати про численні процеси ЄС проти угорського уряду - включаючи процедуру статті 7 для позбавлення їх права голосу в ЄС - закінчилися б одним махом", - додав міністр.

Референдумів в масштабах ЄС поки не існує, але, на думку Ассельборна, слід подумати про їх впровадження.

Нагадаємо, уряд Угорщини ініціював референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.