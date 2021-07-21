Глава МИД Люксембурга: надо провести референдум о том, терпеть ли Орбана в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в Евросоюзе необходимо провести референдум относительно дальнейшего членства Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Der Spiegel.

"Следует провести референдум в ЕС по вопросу, хотите ли вы терпеть Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет - решительно нет", - сказал Ассельборн.

"Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства - включая процедуру статьи 7 для лишения их права голоса в ЕС - закончились бы одним махом", - добавил министр.

Референдумов в масштабах ЕС пока не существует, но, по мнению Ассельборна, следует подумать об их внедрении.

Напомним, правительство Венгрии инициировал референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.