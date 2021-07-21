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Нідерланди ухвалили новий режим в'їзду з України до Шенгенської зони

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Нідерланди ухвалили новий режим в'їзду з України до Шенгенської зони

Середа, 21 липня 2021, 20:28

Нідерланди з ранку 22 липня відкриваються для мандрівок з України за правилами "безвізу" без додаткових обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи", - написав він у своєму Twitter.

Як випливає з оновлення на інтерактивній мапі МЗС України, для в’їзду до Нідерландів не вимагається негативний ПЛР-тест, як очікувалося - в’їзд громадян України-власників біометричних паспортів можливий "для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів Covid-вакцинації відповідно до рекомендацій Ради ЄС". Проте пасажири авіарейсів повинні будуть заповнити "анкету здоров'я"; деякі авіакомпанії можуть пропонувати її ще на етапі реєстрації на рейс. 

Зауважимо, що аеропорт Амстердаму "Схіпхол" - великий хабовий аеропорт, який є точкою в'їзду з України до Шенгену на багатьох маршрутах.

Нагадаємо, ще з 1 липня Нідерланди дозволили в'їзд повністю вакцинованим українцям з туристичною метою, в тому числі з вакцинами китайського та індійського виробництва, які застосовують в Україні.

За оцінками "Європейської правди", найближчим часом очікується відкриття для українців ще 5 шенгенських країн ЄС.

Детальніше про це - у статті Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.

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