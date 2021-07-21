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Нидерланды приняли новый режим въезда из Украины в Шенгенскую зону

Среда, 21 июля 2021, 20:28

Нидерланды с утра 22 июля открываются для путешествий из Украины по правилам "безвиза" без дополнительных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена", - написал он в своем Twitter.

Как следует из обновления на интерактивной карте МИД Украины, для въезда в Нидерланды не требуется отрицательный ПЦР-тест, как ожидалось - въезд граждан Украины-владельцев биометрических паспортов возможен "для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов Covid-вакцинации в соответствии рекомендациям Совета ЕС". В то же время, пассажиры авиарейсов должны будут заполнить "анкету здоровья"; некоторые компании могут предлагать сделать это её еще на этапе регистрации на рейс.

Отметим, что аэропорт Амстердама "Схипхол" - крупный хаб, являющийся точкой въезда из Украины в Шенген на многих маршрутах.

Напомним, еще с 1 июля Нидерланды разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяющихся в Украине.

По оценкам "Европейской правды", в ближайшее время ожидается открытие для украинцев еще 5 шенгенских стран ЕС.

Подробнее об этом - в статье Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны.

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