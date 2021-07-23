Словацький авторинок побоюється напливу пошкоджених повенями авто з Західної Європи

Авторинок Словаччини стурбований тим, що продавці з Німеччини, Бельгії та Нідерландів, країн, які щороку імпортують до Словаччини десятки тисяч автомобілів, можуть продавати машини, пошкоджені повенями.

Про це пише видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Після повеней можна очікувати, що дилери в потерпілих районах докладуть значних зусиль, щоб позбутися затоплених транспортних засобів.

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"З нашого досвіду, затоплені автомобілі починають з'являтися у різних продавців або в рекламі незабаром після повені", - цитує словацьке агентство TASR Петра Ванечека, операційного директора AURES Holdings - мережі, яка управляє автосалонами для AAA Auto.

"Після того, як автомобіль був затоплений, все електричне устаткування має бути замінено, що означає витрати від сотень до тисяч євро. Тому затоплені автомобілі практично не продаються в місці походження і можуть бути відправлені на експорт в Чехію чи Словаччину", - додав він.

Як повідомлялося, застраховані збитки від безпрецедентних повеней у німецьких федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц можуть сягати 4-5 млрд євро.

Відбудова постраждалих від повеней районів у Німеччині може зайняти роки.

У Нідерландах лише одне місто оцінює шкоду від повені у 400 млн євро.