Словацкий авторынок опасается наплыва поврежденных наводнениями авто из Западной Европы

Авторынок Словакии обеспокоен тем, что продавцы из Германии, Бельгии и Нидерландов, стран, которые ежегодно импортируют в Словакию десятки тысяч автомобилей, могут продавать машины, поврежденные в результате наводнений.

Об этом пишет издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

После наводнений можно ожидать, что дилеры в пострадавших районах приложат значительные усилия, чтобы избавиться от затопленных транспортных средств.

"По нашему опыту, затопленные автомобили начинают появляться у разных продавцов или в рекламе вскоре после наводнения", - цитирует словацкое агентство TASR Петра Ванечек, операционного директора AURES Holdings - сети, которая управляет автосалонами для AAA Auto.

"После того как автомобиль был затоплен, все электрическое оборудование должно быть заменено, что означает расходы от сотен до тысяч евро. Поэтому затопленные автомобили практически не продаются в месте происхождения и могут быть отправлены на экспорт в Чехию или Словакию", - добавил он.

Как сообщалось, застрахованные убытки от беспрецедентных наводнений в немецких федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц могут достигать 4-5 млрд евро.

Восстановление пострадавших от наводнений районов в Германии может занять годы.

В Нидерландах только один город оценивает ущерб от наводнения в 400 млн евро.