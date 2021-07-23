В Балтийском море заметили военные корабли Ирана, идущие на парад в РФ

Датские военные заявили, что отслеживают иранский эсминец и большое судно поддержки, идущие через Балтийское море, вероятно, в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Минобороны Дании.

Министерство опубликовало фотографии иранского эсминца Sahand и разведывательного судна Makran, проходивших мимо датского острова Борнхольм.

Эсминец Sahand

"Предполагается, что они направляются на ежегодный военно-морской парад в Санкт-Петербурге", - написали датские военные в Twitter.

На борту разведывательного судна Makran, которое было перестроено из танкера, можно заметить несколько скоростных катеров. Именно такой тип катеров Революционная гвардия Ирана использует при встречах с американскими военными кораблями в Персидском заливе и проливе Ормуз.

Разведывательное судно Makran

Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило в четверг, что командующий военно-морским флотом страны адмирал Хоссейн Ханзаде посетит военно-морской парад в Санкт-Петербурге после получения приглашения от министра обороны РФ.

IRNA также сообщила, что эсминец Sahand присоединится к параду, "если запланированные Россией программы будут соответствовать планам иранского флота".

Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье.