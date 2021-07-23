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На сході Франції виникла велика пробка через каву, що розсипалася з вантажівки

П'ятниця, 23 липня 2021, 15:23

На автошляху на сході Франції виникла велика пробка внаслідок дрібного ДТП за участі вантажівки, що перевозила каву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

Інцидент стався вдень 22 липня на шляху між містами Баль і Мюльхауз у департаменті Високий Рейн. 

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Як розповіли у жандармерії, після незначного ДТП за участю вантажівки - з неї на 400-500 метрів розсипалися численні упаковки з капсульованою кавою.

Деякі водії, які їхали слідом, почали зупинятися і виходити з авто, щоб підібрати загублений товар. Як свідчать відео з місця події, деякі люди несли упаковки у свої авто, деякі, схоже, до постраждалої вантажівки. 

Так тривало, доки на місце не прибула поліція. 

Попри необережність автомобілістів, ніхто не постраждав.

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