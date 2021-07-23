На востоке Франции возникла большая пробка из-за рассыпавшегося из грузовика кофе
На автодороге на востоке Франции возникла большая пробка из-за мелкого ДТП с участием грузовика, перевозившего кофе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Инцидент произошел днем 22 июля на пути между городами Баль и Мюльхаузе в департаменте Высокий Рейн.
Как рассказали в жандармерии, после незначительного ДТП с участием грузовика из него на 400-500 метров рассыпались многочисленные упаковки с капсулированным кофе.
Некоторые водители, которые ехали следом, начали останавливаться и выходить из авто, чтобы подобрать утерянный товар. Как свидетельствуют видео с места происшествия, некоторые люди несли упаковки в свои авто, некоторые, похоже, к пострадавшему грузовику.
Accident entre 3 camions sur l'#A35 dans le sens Bâle > Mulhouse au niveau de la sortie #Sierentz. Des milliers de dossttes de café sur la chaussée pic.twitter.com/6wAgbAuFMZ— Info Trafic Alsace (@ITA6768) July 22, 2021
Так продолжалось, пока на место не прибыла полиция.
Несмотря на неосторожность автомобилистов, никто не пострадал.