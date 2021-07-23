Еще больше темно-красного: в ЕС показали, как за неделю изменилась ситуация с COVID-19

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Западной Европе существенно ухудшилась, но около половины территории ЕС до сих пор остается "зеленой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленная карта Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, которую публикуют каждую неделю в четверг.

На 22 июля темно-красной зоной, что означает наихудшую ситуацию, стали еще часть территории Испании, половина Нидерландов, греческий Крит. В светло-красную зону из желтой перешли Ирландия, часть Греции и французская Корсика.

Франция, где неделю назад преобладал зеленый цвет, стала почти полностью желтой. Несколько желтых зон прибавилось на территории Италии, Дании и Греции.

Улучшилась ситуация только в Швеции и Норвегии - по сравнению с картой на 15 июля, Норвегия стала полностью зеленой, а в Швеции желтым остался лишь небольшой район.

По показателю заболеваемости наихудшая ситуация на Кипре - 1483,55 на 100 000 населения, в разы больше, чем в других "красных" странах. В Испании это 624 на 100 000 населения (почти вдвое больше, чем на прошлой неделе), Нидерландах - 670,4, Португалии - 407, на Мальте - 379,35, в Греции - почти 400 на 100 000 населения. Во многих странах ЕС этот показатель меньше 50 на 100 000 населения.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно численности населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике предыдущей волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.

Как уже сообщалось, количество полностью вакцинированных от коронавируса жителей ЕС достигло 55%.

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