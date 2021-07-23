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Німеччина посилила правила в’їзду з Іспанії та Нідерландів через спалах епідемії

П'ятниця, 23 липня 2021, 21:09

Німеччина внесла Іспанію та Нідерланди до зони високого ризику поширення коронавірусу, що означає посилення правил в’їзду з цих країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Інститут Роберта Коха ухвалив таке рішення на основі останніх показників захворюваності.

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Невакциновані мандрівники після прибуття зобов’язані відбути 10-денну самоізоляцію, з можливістю скоротити її до 5 днів, якщо після цього терміну отримають негативний тест. Від самоізоляції звільняються також мандрівники, які нещодавно одужали після коронавірусної хвороби і можуть це підтвердити. 

Зміна правил може зачепити близько 400 000 німецьких туристів - саме стільки, за оцінками туристичної асоціації DRV, перебувають зараз у відпустках в Іспанії. 

Німеччина відносить до зон підвищеного ризику країни, де показник захворюваності перевищує 200 на 100 тисяч населення. 

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Як відомо, епідемічна ситуація в Іспанії та Нідерландах останнім часом стрімко погіршилася, що пов’язують з поширенням більш заразного штаму "Дельта". 

Гірші показники захворюваності лише на Кіпрі, де, за останніми даними ECDC, він становить майже 1500 на 100 тисяч населення. В Іспанії та Нідерландах це 624 і 670 відповідно. 

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